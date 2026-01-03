الانتقالي المدعوم اماراتيا يعلن عن إجراء استفتاء على الاستقلال عن شمال اليمن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في اليمن، أمس الجمعة اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال عن الشمال خلال عامين، في وقت تخوض فيه القوات المدعومة من السعودية معارك لاستعادة المناطق التي سيطر عليها المجلس الشهر الماضي، في خطوة أشعلت فتيل خلاف حاد بمنطقة الخليج الفارسي.

وقال المجلس في بيان “نعلن عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان، ويدعو المجلس الانتقالي المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب، عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة وبمشاركة مراقبين دوليين”.

وبيان المجلس، المدعوم من الإمارات، أوضح دلالة حتى الآن على اعتزامه الانفصال، لكن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تعتبر ذلك تصعيدا للأزمة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تحركت فيه الحكومة المدعومة سعوديا لاستعادة محافظة حضرموت الاستراتيجية، إحدى المناطق الرئيسية التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي الشهر الماضي، بدعم عسكري سعودي كبير.

تحول كبير في موازين القوى

وأدى التقدم المباغت للانفصاليين في مطلع ديسمبر كانون الأول إلى تغيير موازين القوى في اليمن، الذي يشهد حربا منذ أكثر من 10 أعوام، مما أحدث صدعا في التحالف المناهض لجماعة الحوثي اليمنية وكشف عن انقسامات بين السعودية والإمارات.

وبعد أن كانت السعودية والإمارات، العضوان في منظمة أوبك، تباعدت مصالحهما في السنوات القليلة الماضية في قضايا بدءا من حصص النفط ووصولا إلى النفوذ الجيوسياسي في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية، تقدم بطلب إلى المملكة لاستضافة مؤتمر يهدف إلى حل الأزمة في الجنوب

وقال العليمي إنه يأمل أن يضم المؤتمر “كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات.

ويأتي هذا الطلب بعد أن حثت العديد من الفصائل والشخصيات السياسية الجنوبية العليمي على تقديم طلب للرياض لاستضافة المؤتمر بعد أن نددوا بما وصفوها بأنها “إجراءات أحادية” بشأن أزمة الجنوب من قبل القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية بالطلب، ودعت الفصائل الجنوبية إلى المشاركة في المؤتمر المزمع عقده.

وأعلن محافظ حضرموت، التابع للحكومة المدعومة سعوديا، عن إطلاقه عملية لاستعادة السيطرة على المنطقة، ثم أعلن لاحقا سيطرة قواته على قاعدة عسكرية رئيسية.

وأكدت كل من جماعة قبلية محلية مدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن العملية نفذت بغارات جوية.

وقال محمد النقيب المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن قواته في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء المنطقة وإنها مستعدة للرد بقوة.

وتقع حضرموت، المنتجة للنفط، على الحدود مع السعودية، وينحدر عدد من الشخصيات السعودية البارزة من هذه المحافظة، مما يضفي عليها أهمية ثقافية وتاريخية بالنسبة للمملكة. كما اعتبر السعوديون استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة الشهر الماضي تهديدا.

ولم ترد السعودية حتى الآن على طلب للتعليق على الغارات الجوية، ولم يتضح ما إذا كان هناك أي قتلى أو إصابات.

وقالت الإمارات، دون التطرق مباشرة إلى تطورات الأمس، إن أبوظبي تعاملت مع الأحداث الأخيرة بضبط النفس والتنسيق والالتزام الجاد بخفض التصعيد.

التوتر قائم بعد انسحاب القوات الإماراتية

أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي سحب ما تبقى من قواتها في اليمن، بعد أن أيدت السعودية دعوة لانسحاب قواتها في غضون 24 ساعة، في واحدة من أكبر الخلافات العلنية بين البلدين.

والسعودية والإمارات من أبرز أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد تعوق أي خلافات بينهما التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إنتاج النفط.

وتجتمع السعودية والإمارات إلى جانب ستة أعضاء آخرين من تحالف أوبك+ عبر الإنترنت يوم الأحد، وأعلن مندوبون من أوبك+ إن الأعضاء سيبقون على سياسة الإنتاج للربع الأول دون تغيير.

واستمر تعليق الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، البوابة الرئيسية للمناطق الواقعة داخل السيطرة، وسط تبادل الاتهامات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية بشأن مسؤولية عرقلة الحركة الجوية.

وارتبط التوقف بالقيود الجديدة التي فرضتها الحكومة المدعومة سعوديا على الرحلات الجوية بين عدن والإمارات، رغم تضارب الروايات حول الجهة التي أمرت بتعليق حركة الطيران.

