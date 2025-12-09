تقرير "لاتيت" الإسرائيلي يحذر من اتساع الفقر في "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كشف تقرير "لاتيت" للفقر البديل لعام 2025، الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن زيادة كبيرة في عدد "فقراء الحرب" في "إسرائيل"، بعد الأزمات الاقتصادية التي أعقبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضح التقرير أنّ آلاف الأسر، التي كانت مستقرة مالياً قبل الحرب، أصبحت الآن غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية، على الرغم من أنّ كلا الوالدين يعملان بدوامٍ كامل.

ووفقاً للتقرير، يشهد العديد من أفراد الأسر من جنود الاحتياط وأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين بدوام كامل ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، ما يزيد من معاناتهم المالية.

ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر

ويواجه ما يقارب 867,000 أسرة في إسرائيل انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 2.8 مليون فرد وأكثر من 1.18 مليون طفل. ويشير التقرير إلى ارتفاع بنسبة 27-29% مقارنة بالعام الماضي. يعتمد العديد من هذه الأسر على التبرعات الغذائية لإعادة توجيه الأموال نحو الإيجار والكهرباء والأدوية.

وأشار التقرير إلى أنّ التكلفة الفعلية للمعيشة في "إسرائيل" تتجاوز بشكلٍ كبير الحد الأدنى للأجور، ما يعمّق الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويؤدي إلى ظاهرة "الفقراء الجدد".

كما أنّ الأسر العاملة تشكل الجزء الأكبر من المتضررين، حيث أظهرت الدراسة أن 83% من الأسر التي تتلقى المساعدات لديها معيل واحد على الأقل، ومع ذلك لا تزال غير قادرة على تغطية نفقاتها الأساسية. وفيما يتعلق بالجانب النفسي، أكّد 62% من متلقي المساعدات أن حالتهم النفسية "ليست جيدة"، ويشعر حوالى 40% من كبار السن بتدهور في صحتهم النفسية منذ بداية الحرب.

التقرير يشير إلى أنّ مقاييس الفقر الرسمية في "إسرائيل" لا تعكس الفقر الحقيقي، وأنّ النموذج الذي يعتمد على عوامل متعددة، مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، يُسلّط الضوء على التدهور الكبير في الوضع الاقتصادي بعد السابع من أكتوبر.

وفي وقتٍ سابق، كشف شمعون جيفن، من منظمة "ياد عزرا وشولاميت" الإسرائيلية، أنّ "واحدة من كلّ ثلاث عائلات تعيش تحت خط الفقر في إسرائيل، ونحن هنا للمساعدة".