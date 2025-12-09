العتبة العباسية المقدسة تبحث فرص التعاون مع شركة China Highway الصينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بحثت العتبة العباسية المقدسة مع شركة الطرق السريعة الصينية فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة مدير فرع الشرق الأوسط للشركة، السيد "توني لي"، إلى العتبة المقدسة ولقائه بالسيد كاظم عبادة، عضو مجلس الإدارة وعضو هيئة تطوير الشركات والمواقع الاستثمارية، بحضور السيد صفاء الموسوي، أمين سر الهيئة. واطلع الوفد الصيني على عدد من مشاريع العتبة العباسية المقدسة التنموية والزراعية والتعليمية. وأكد عبد الله: أن العتبة المقدسة تنتهج سياسة الباب المفتوح مع جميع الشركات العالمية داخل العراق وخارجه، انسجامًا مع نهجها في تطوير مشاريعها التنموية والخدمية. وأضاف أن وفد الشركة قدم طلبا رسميا لعقد هذا اللقاء بهدف بحث مجالات التعاون المشترك في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى مناقشة مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع داخل العراق تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة العراقية، مؤكدا أن جميع مشاريع العتبة المقدسة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن والوطن قبل أي اعتبارات ربحية.

من جانبه، قال مدير الفرع السيد "توني لي": "لقد جئتُ إلى مدينة كربلاء والتقيتُ بإدارة العتبة العباسية المقدسة لبحث إمكانية التعاون بعد أن لمستُ التطور الكبير الذي شهدته مؤخرًا، لا سيّما في المجال الزراعي". وخلال هذا اللقاء، استعرضت العتبة العباسية المقدسة أبرز مشاريعها الحالية وخططها المستقبلية، فيما أبدى الوفد الصيني إعجابه بمستوى الخدمات والمشاريع التي تشرف عليها العتبة المقدّسة، مؤكدًا استعداد الشركة لتقديم خبراتها الفنية وفتح آفاق جديدة للتعاون.