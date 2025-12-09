فلوريدا تعلن جماعة الإخوان المسلمين وكير منظمتين إرهابيتين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صنّف حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الاثنين جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الولاية، تُنسجم مع حملة إدارة ترامب الأوسع نطاقًا التي تستهدف الجماعات الإسلامية في الخارج. وقال ديسانتيس في منشور على منصة X معلنًا عن الأمر: "بموجب هذا، تُوجَّه وكالات فلوريدا باتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية لهذه المنظمات، بما في ذلك حرمان أي شخص يُقدِّم دعمًا ماديًا من الامتيازات أو الموارد". ويدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ فورًا. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُطالب فيه الرئيس دونالد ترامب المسؤولين الفيدراليين بالنظر في تصنيفات مماثلة لبعض فروع جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط. وفي الشهر الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقييم ما إذا كان ينبغي تصنيف الجماعات في لبنان ومصر والأردن رسميًا كمنظمات إرهابية أجنبية. وفي حال الموافقة على هذه التصنيفات، ستؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.

قال البيت الأبيض في بيان وقائع يُلخص الاستراتيجية الوطنية: "يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود الوطنية، التي تُغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها". لطالما ضغط قادة الحزب الجمهوري لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، وهي خطوةٌ تبنّتها تكساس على مستوى الولاية قبل فلوريدا. في غضون ذلك، رفض مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) بشدة المحاولات السابقة لربطه بالجماعات المتطرفة، واصفًا هذه الجهود بأنها ذات دوافع سياسية. تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عشرينيات القرن الماضي، ونمت لتصبح واحدةً من أكثر الحركات الإسلامية نفوذًا في المنطقة.