عالم سني يدعو إلى الوحدة في ندوة افتراضیة حول دور إيران في مواجهة الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في الندوة الافتراضیة الدولية الثانية بعنوان "إيران الإسلامية: جبهة الشرف الإسلامي في مواجهة الكيان الصهيوني"، التي نظمها مجمع قدمون العالمي، ألقى شيخ الحديث المفتي محمد داود، رئيس اتحاد علماء المسلمين في كراتشي، باكستان، كلمة مؤثرة.

وقال: "إن الأمة الإسلامية اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى الصحوة والوحدة والعودة إلى تعاليم القرآن والسنة".

واستشهد بآية القرآن الكريم: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وأحاديث النبي (ص) عن الأخوة الإسلامية والوحدة، مؤكداً أن الصمت على الظلم هو في حد ذاته مشاركة في الإثم. ويجب على المسلمين ألا يسكتوا عن جرائم الكيان الصهيوني.

وفي حديثه عن الوضع المأساوي في غزة، أضاف: "في أرض مهد الأنبياء، أصبح رفع الأذان جريمة اليوم، ومدن وقرى بأكملها خربت. إن صمت العديد من حكام المسلمين يجعلهم شركاء في هذه الجريمة". وأكد المفتي داود على الحاجة المُلِحّة للوحدة في العالم الإسلامي، قائلاً: "إذا اتحدت إيران وباكستان ونشرتا رسالة الوحدة من خلال المنابر والمنابر والحوزات والجامعات، فلن تتمكن أي قوة عالمية من مواجهتهما. يجب أن تبقى الخلافات الطائفية التي دامت أربعة عشر قرنًا محصورة في الكتب. يجب على المسلمين التركيز فقط على المعتقدات المشتركة والقيم المقدسة". واختتم قائلاً: "يجب على المسلم أن يشعر بألم المسلم الآخر كما يشعر بألمه. إذا عاشت الأمة الإسلامية حقًا وفقًا لفلسفة الوحدة، فلن يمتلك أي عدو - سواء كان يهوديًا أو مسيحيًا أو هندوسيًا أو أي شخص آخر - القوة للوقوف في وجهها".