رجل دين شيعي: عندما تأتي الثورة، لن يجد الحكام المستبدون مكانًا للاختباء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال العلامة راجا ناصر عباس جعفري، رئيس مجلس وحدة المسلمين ونائب رئيس حركة حماية دستور باكستان، خلال كلمة ألقاها أمام حشد عام في بيشاور، إن باكستان تمر حاليًا بالمرحلة الأكثر حرجًا وحساسية في تاريخها. قال: "في عام ١٩٧١، أُجريت انتخابات عام ١٩٧٠، وانتهت في ديسمبر، ومع ذلك لم يُعقد البرلمان لمدة عام كامل. في ٨ فبراير ٢٠٢٤، دُهِسَ تفويض الشعب في غضون أيام، وفُرِضَ على الأمة مغتصبون ولصوص وقطاع طرق وقطاع طرق.

وأضاف: هؤلاء الناس المذعورون، الذين يُصوِّرون مقاطع فيديو قصيرة ويعقدون مؤتمرات صحفية، كان الخوف والإحباط ظاهرين على وجوههم. كل كلمة نطقوا بها أظهرت أنهم مُحطَّمون من الداخل. جميعهم مرضى نفسيون؛ حتى طريقة جلوسهم ووقوفهم تُثبت ذلك. وحذر الحكومة قائلاً: نضالنا الآن هو نضال من أجل الإصلاح. عمران خان يُريد سيادة القانون في هذا البلد. ما الخيار المتبقي الآن؟ عندما تأتي الثورة، لن يجد هؤلاء الظالمون ملجأً للاختباء. علينا أن نُعِدّ أنفسنا لذلك. في أي يوم، يُمكن لخان أن يقول: "انتَفضوا وأطاحوا بهذا النظام القمعي!" وإن شاء الله نحن مستعدون ونستعد.