طهران تستضيف اجتماعا يضم إيران والصين والسعودية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يُعقد اليوم في طهران ثالثُ اجتماع للجنة الثلاثية بين إيران والصين والسعودية.

وعُقد أمس الاجتماع التمهيدي لهذا اللقاء بمشاركة دبلوماسيين وخبراء من الدول الثلاث في طهران.

وكان الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، المكلّفة بمتابعة اتفاق بكين، قد انعقد في 20 نوفمبر 2024 في العاصمة الرياض.

وترأس ذلك الاجتماع وليد عبدالكريم الخريجي، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بمشاركة الوفد الإيراني برئاسة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، والوفد الصيني برئاسة دِنغ لي، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وجدد الجانبان الإيراني والسعودي تأكيدهما التزامهما الكامل بتنفيذ اتفاق بكين، ومواصلة العمل على تعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، ونظام منظمة التعاون الإسلامي، والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

كما أعربت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرهما للدور الإيجابي والمستمر الذي تضطلع به جمهورية الصين الشعبية، ولأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين.

