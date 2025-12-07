العتبة العباسية تواصل حملتها لغرس الأشجار على طول طريق يا حسين بين النجف وكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تواصل العتبة العباسية المقدسة حملتها لغرس الأشجار على طول طريق الزائرين (طريق يا حسين)، الرابط بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، بالتعاون المباشر مع الحكومة المحلية في كربلاء.

وأوضح عضو لجنة التشجير والمدير التنفيذي لشركة اللواء العالمية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، المهندس عادل مالك، أن "الحملة مستمرة لليوم السابع على التوالي، وقد أُنجزت حتى الآن 9 كيلومترات من العمل"، مشيراً إلى أن "غرس شجرة الكينا يأتي لتحملها الظروف الجوية القاسية بفضل نموها وارتفاعها السريع، مما يوفر ظلاً كافياً للزائرين".

وأضاف أن "فريق العمل قُسّم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى مسؤولة عن الحفر وتجهيز التربة، والثانية متخصصة في غرس الشتلات، والثالثة تعمل على صيانة الأشجار المزروعة وتثبيتها وتنظيم الري". وتابع، أن "عدة تشكيلات تابعة للعتبة المقدّسة تشارك في تنفيذ هذا المشروع، منها: شركة اللواء الدوليّة، ومجموعة مشاتل الكفيل، بالإضافة إلى أقسام: الصيانة الهندسيّة، والصناعات، والحرف الفنيّة، والمكائن".