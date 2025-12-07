مسؤول مركز التبليغ القرآني الدولي للتعبة الحسينية يشارك في أمسيات قرآنية ببنغلاديش

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك مسؤول مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة (فرع الأهواز) الدكتور مهدي دغاغله في رحلة قرآنية إلى جمهورية بنغلاديش شملت العاصمة (دكا) وعدداً من المراكز والمؤسسات القرآنية.

وأوضح دغاغله أن: "الزيارة جاءت للمشاركة في أمسيات قرآنية في بنغلاديش احتضنتها العاصمة (دكا) والتي كانت حاشدة حضرها الآلاف من المهتمين بالشأن القرآني"، مبيناً أنه: "قدّم خلالها عدداً من المحاضرات التعريفية بنشاطات مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة ولا سيما الأنشطة المرتبطة بمشروع (الألف حافظ) والذي يُعد من أبرز المشاريع القرآنية التي تبنتها العتبة المقدسة على مستوى العراق فضلاً عن البرامج والأنشطة الدولية التي يقيمها المركز في عدد من دول العالم".

وأضاف: "كما تمت زيارة مدرسة الريحاني والتي تعد من أكبر مدارس تعليم حفظ القرآن الكريم وتضم نحو (1200) طالباً وطالبة بين حافظ مبتدئ ومتقدّم في مراحل الحفظ" مشيراً إلى أن: "مستوى الطلبة يعكس اهتماماً واسعاً بتخريج الحفظة وتأهيلهم بشكل مميز".

كما شملت الجولة زيارة هيئة القراءات العالمية برئاسة الشيخ سعد سيف الله المدني حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال التلاوة والقراءات، فيما شارك د. دغاغله في تلاوات قرآنية وتواشيح إسلامية شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيرين داخل الأوساط القرآنية.

وتابع إن: "استقبال الوفد القرآني كان استثنائياً ويعكس احترام الشعب البنغلاديشي للقرآن الكريم ورغبته في تعزيز التواصل العلمي والقرآني مع المراكز والمؤسسات العراقية وأن الزيارة فتحت آفاقاً جديدة للتعاون المشترك".

