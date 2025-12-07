العتبة العلوية تقيم ورشة تدريبية تخصصية خاصة بالمزارات الشيعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام مركز نَظْم للتخطيط والتطوير في العتبة العلوية المقدّسة، ورشة تدريبية تخصصية لنخبة من ملاكات الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة بعنوان (إدارة وتصميم الفعاليات الجماهيرية) وذلك بهدف تطوير المهارات الثقافية والإدارية للعاملين في مجال إدارة الفعاليات والبرامج الجماهيرية وذلك في مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

وتحدّث مدرب الورشة، الأستاذ أكرم السيّاب، للمركز الخبري عن طبيعة المحاور التي تضمّنتها الورشة، قائلاً: ركّزت على أسس التخطيط للفعاليات الجماهيرية وآليات تنفيذها وتقييمها وانتشارها الإعلامي، إلى جانب موضوعات تصميم المكان، وبناء الرسالة والفكرة، وكيفية جذب الجمهور وتحقيق التفاعل والهدف.

وأشاد السيّاب بتفاعل المشاركين وجهودهم العالية، متمنيًا أن تُسهم الورشة في إحداث أثر تطويري فعّال في الفعاليات القادمة التي تُقيمها المزارات والعتبات المقدسة.

من جانبه بيّن المعاون الثقافي لمزار الإمام القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، السيد أحمد الحسيني أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى الارتقاء بالمهارات الثقافية للمعاونين الثقافيين في المزارات الشريفة، عبر برنامج تدريبي يمتد لثلاثة أيام يتناول تطوير الخطط والبرامج الثقافية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، مؤكدًا دعم الأمانة العامة لمثل هذه البرامج التطويرية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تُقيمها العتبة العلوية المقدسة لتعزيز القدرات الإدارية والثقافية لملاكات المزارات، وتحسين جودة الفعاليات المقدمة للزائرين والشرائح المجتمعية المختلفة.

