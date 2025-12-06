  1. الرئيسية
علماء وخطباء الشيعة البارزون يجتمعون في دلهي لحضور اجتماع علمي

6 ديسمبر 2025 - 19:24
نظم مكتب ممثل المرشد الأعلى في الهند لقاءً هاماً وحميمياً للعلماء والدعاة في دلهي، حضره أكثر من 100 من العلماء والخطباء والمبشرين البارزين من المدينة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد في دلهي، يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، لقاءٌ هامٌّ وعميقٌ بين العلماء والدعاة، وذلك بدعوةٍ من مكتب ممثلية المرشد الأعلى في الهند، بحضور أكثر من 100 عالمٍ وخطيبٍ ودعاةٍ بارزين من المدينة. عُقد اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، واستمرّ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. ترأس الجلسة ممثل المرشد الأعلى في الهند، حجة الإسلام الدكتور عبد المجيد حكيم إلهي.

تمحور هذا اللقاء العلمي والدعوي حول المتطلبات المعاصرة للدعاة، والاحتياجات الفكرية لجيل الشباب، واستعراض أساليب النشر الفعّالة. 

