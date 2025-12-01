إقامة ملتقى ربيبات الحوراء (عليها السلام) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عقدت شعبةُ الخطابة الحسينيّة النسويّة التابعة لمكتب المتولّي الشرعيّ للشؤون النسوية في العتبة العبّاسية المقدّسة، مُلتقى ربيبات الحوراء زينب(عليها السلام).

وأُقِيم المُلتقى في قاعة المؤتمرات بمجمّع الشيخ الكليني (قدّس سرّه) التابع للعتبة المقدّسة، ضمن مشروع حاملة الرسالة الزينبيّة.

وشهد المُلتقى حضور 120 تربويّةً من ملاكات أربع مدارس ضمن مديريّة تربية كربلاء المقدّسة، هي: ابتدائية فدك، وابتدائية الغسق، وابتدائية الامتنان، ومتوسّطة المناسك.

واستُهِلّ المُلتقى بتلاوةٍ قرآنيّة مباركة، أعقبتها ورشةٌ بعنوان: (كاريزما الصف وصناعة الأثر التربوي)، تناولت محاور في فلسفة التربية ودور المعلّمة في بناء الشخصية قبل تلقين المعلومة، متضمّنةً نشاطاتٍ تفاعلية ومسابقات.

وتضمّن المُلتقى فقرة (إشراقات فقهية) التي قدّمتها شعبةُ التوجيه الديني النسوي في العتبة المقدّسة، طرحت فيها مجموعة من المسائل الفقهية بصياغةٍ تربط بين الحكم الشرعي وسلوكيات الميدان التربوي، مع تقديم هدايا للمشاركات، واختُتم بزيارة مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام).

