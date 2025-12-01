العتبة العلوية تطلق برامج هادفة لتعزيز الهوية الدينية والأخلاقية لدى الفئات العمرية ما بين 12 و17 سنة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مركز المحسن لثقافة الأطفال – وحدة الفتى العلويّ التابع لهيأة التربية العلوية، إطلاق برنامج تدريبي مستديم يهدف إلى ضمان استمرارية نتائج الدورات الكشفية السابقة، وتحويل تأثيرها من فعاليات وقتية إلى مسار تربوي متواصل يرافق الفتى على مدار العام.

تعزيز الهوية الدينية والأخلاقية

وأشار المدير التنفيذي لمبادرة الفتى العلوي، الدكتور مرتضى الخزاعي، للمركز الخبري قائلًا : "يمثل البرنامج الجديد المرحلة التطويرية التالية لمخيمات (الفتى العلوي) التي نظمتها العتبة العلوية المقدسة، والتي ركزت على بناء شخصية الفتية فكريًا وجسديًا ونفسيًا، وتعزيز قيم الهوية الدينية والأخلاقية لدى الفئات العمرية ما بين 12 و17 سنة".

فعاليات منتظمة

وأضاف الخزاعي قائلًا: "تأتي هذه المبادرة لضمان عدم انقطاع الأثر التربوي، وتحويل التجربة من حدث موسمي إلى مسار تعليمي مستدام"، مشيراً إلى أن "البرنامج يتضمن مجموعة من الفعاليات المنتظمة، أبرزها: ورش تدريبية تطبيقية تركز على المهارات الشخصية والقيادية، ومحاضرات تطويرية تسعى لتعزيز التفكير الإيجابي والسلوك القويم، وأنشطة رياضية تهدف إلى دعم اللياقة والانضباط".

أنشطة شاملة

وأوضح أنَّ جميع هذه الأنشطة تقام مرتين أسبوعيًا، بما يوفر بيئة ثابتة تحافظ على ارتباط الفتى بالمبادرة وتعمّق أثرها التربوي، كما أن البرنامج يهدف إلى تفعيل مخرجات المخيمات السابقة ووضعها في إطار عملي مستمر، بما يجعل الفتى قادرًا على تطبيق ما تعلمه في حياته اليومية، ويمنحه فرصة تطوير مهاراته بوتيرة متصاعدة.

تحوُّل تربويّ مستدام

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة الفتى العلوي كلامه قائلًا : " إنّ المشروع لم يُصمَّم ليكون تجربة قصيرة الأمد، بل إنه يمثل رؤية تراكمية تهدف إلى صناعة التحول الحقيقي عبر المتابعة والتفاعل المستمر، وتحويل المبادرة إلى مسار تنموي شامل".

يُشارُ إلى أنّ البرنامج المستديم يمثّل خطوة مهمة في مسار مبادرة "الفتى العلويّ " التي تتبناها العتبة العلويّة المقدّسة في رعاية الأجيال، ويوفر إطارًا تربويًا مستقرًا يُسهم في بناء شخصية الفتى وإعداده ليكون عنصرًا فاعلًا في مجتمعه.

