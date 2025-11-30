"من دون الاعتراف بالذنب في تهم الفساد".. نتنياهو يقدّم طلب عفو إلى هرتسوغ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدّم، طلب عفو في محاكمته بتهم الفساد، إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، في حدث وصفته بـ"الدراما الكبرى".

وأوضحت صحيفة "معاريف"، أنّ "الطلب نُقل إلى القسم القانوني في مكتب الرئيس عبر محاميه، المحامي عميت حدّاد".

وبيّنت أنّ "الطلب يُحال الآن، وفق القواعد، إلى إدارة العفو في وزارة العدل، والتي ستجمع أيضاً الآراء القانونية ذات الصلة من الجهات المختلفة في الوزارة، وبعد ذلك ستُحال إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي للرئيس".

ويشير مكتب الرئيس إلى أنّ هذا "طلب عفو استثنائي وله تداعيات كبيرة"، بحيث إنّه بعد استلام جميع الآراء القانونية، "سينظر الرئيس هرتسوغ فيه بمسؤولية وجديّة".

ويشمل الطلب مستندين: خطاباً مفصلاً موقعاً من محاميه، وخطاباً موقعاً من نتنياهو نفسه، في حين "لا يشمل الاعتراف بالتهم الموجهة له أو الاعتذار عنها".

و"بالنظر إلى أهمية هذا الطلب الاستثنائي وتداعياته، ستُنشر هذه المستندات للجمهور"، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وكان هرتسوغ، قد تلقى في وقتٍ سابق، رسالة موقعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعوه فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو الذي يخضع للمحاكمة بتهم مرتبطة بالفساد.

وقد ردّ مكتب الرئيس الإسرائيلي على الرسالة بالقول إنّ "هرتسوغ يكن احتراماً كبيراً للرئيس ترامب، ويجدد تقديره لدعمه اللا مشروط لإسرائيل"، لكن "مع ذلك، فإنّ من يرغب في الحصول على عفو، عليه أن يقدم طلباً وفقاً للإجراءات المتبعة".

وتعليقاً على التقرير بشأن رسالة ترامب، قال رئيس المعارضة يائير لبيد إن ''القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول للعفو هو الاعتراف بالذنب''.