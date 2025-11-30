آية الله العظمى نوري همداني: الاستكبار والصهيونية اليوم يخشون ثقافة الشهادة أكثر من أي وقت مضى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد الفقيه الإيراني الكبير على ثقافة الاستشهاد، مؤكدًا أن القوى الاستكبارية والصهاينة يخشون ثقافة التضحية أكثر من أي وقت مضى.

أدلى آية الله العظمى حسين نوري همداني بهذه التصريحات في رسالة صادرة لإحياء ذكرى 892 شهيدًا من الباسيج في محافظة مركزي.

وقال هذا العالم الشيعي: "إن الوعد الصريح بالجنة لهذه الفئة، أي الشهداء الأعزاء"، مضيفًا: "إن ما حفظ الإسلام منذ البداية وحتى اليوم هو دماء هؤلاء الشهداء الأعزاء". وأشار إلى أن "الاستكبار والصهيونية اليوم يخشون هذا الدافع وهذه الثقافة أكثر من أي وقت مضى. لذلك، يجب على الناس أن يتعرفوا على هذه الثقافة القرآنية وأن يعلموا أن كل عبادة، وفقًا لأحاديثنا، أفضل من نفسها، إلا الشهادة". ووفقًا للفقيه الكبير، فإن من سبل الحفاظ على ثقافة الاستشهاد السعي إلى إعلاء مبادئ الشهداء، ودراسة غاياتهم، والعمل بإرادتهم وتوجيهاتهم.

قال رجل الدين: "أكد الشهداء على حفظ كرامة الشعب والعيش في رخاء وأمن"، وتابع: "وأكد الشهداء على إدراك العدو ومواجهة الاستكبار. وختموا كلمتهم بالدعوة إلى عزة الإسلام والمسلمين". وتناولت الرسالة مراسم إحياء ذكرى 892 شهيدًا من قوات التعبئة في محافظة مركزي، والتي أقيمت في مسجد المهدي يوم السبت، بحضور مئات الأشخاص من مختلف شرائح المجتمع وعائلات الشهداء.