العتبة العباسية المقدسة تنظم مجالس عزاء في محافظة المثنى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة مجلس عزاء بمناسبة ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) على الرواية الثالثة في محافظة المثنى.

وقام المجلس بتنظيم معهد قرآني في محافظة المثنى، التابع للمجمع، في مسجد أصحاب الكساء (عليهم السلام) بناحية الخضر بالمحافظة، لطلاب الدورات القرآنية التي يقيمها المجمع.

افتتح المجلس بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، أعقبتها محاضرة ألقاها الشيخ محمد الخفاجي، استعرض فيها مظلومية السيدة فاطمة (عليها السلام) وجوانب من سلوكها الأخلاقي والاجتماعي.

كما تطرق إلى موضوع حسن الجوار وحقوقه في الإسلام، مشددًا على أهمية الاقتداء بالسير الفاطمية في حسن المعاملة.

ويأتي هذا المجلس ضمن سلسلة من الأنشطة العزاءية والتثقيفية التي يحرص معهد القرآن الكريم في المثنى على إقامتها في مختلف أقضية ونواحي المحافظة؛ لنشر معرفة وفضائل أهل البيت عليهم السلام والسير على نهجهم المبارك.