رفع الستار عن موسوعة المحقق النائيني الكبرى في مراسم اختتام المؤتمر الخاص به+(صور)

شهد المؤتمر التكريمي الدولي الخاصّ باستذكار جهود الميرزا المحقق العلّامة محمد حسين النائيني (قدس سره) المنعقد برعاية العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف، رفعَ الستار عن الموسوعة العلمية الكاملة للمحقق النائيني (قدس سره).

وبادر العلماء الأعلام برفع الستار عن الموسوعة العلمية الكاملة للمحقق النائيني (قدس سره) والتي ضمّت 40 مجلداً استغرق العمل بها عامين كاملين من قبل الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة و مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) العلمي التابع للعتبة الحسينية المقدسة.

فيما قدم الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان راية المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة سلّمت إلى آية الله الشيخ علي رضا الأعرافي مدير الحوزات العلمية بحضور عدد من الأعلام.

يُذكَر أنَّ انعقاد المؤتمر برعاية العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف يأتي بعد إقامة نسخته الأولى في مدينة قم المقدّسة، على أن تُختتم فعاليات النسخة الحالية بجلسة ثالثة تُعقَد في رحاب العتبة الحسينية المقدسة.

