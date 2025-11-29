إقامة ندوة تعريفية استعدادًا لمؤتمره العلمي حول أثر التراث البَصْري في الفكر الإنساني بمدينة مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ندوة تعريفية استعدادًا لمؤتمره العلمي الذي سيقام بمدينة مشهد المقدسة في إيران، تحت شعار: (أثر التراث البصري في الفكر الإنساني).

وأشرف على إقامة الندوة التي جاءت بعنوان (آفاق مشتركة في خدمة التراث الفكري لأهل البيت عليهم السلام) مركز تراث البصرة التابع للقسم بالتعاون مع حوزة خراسان العلمية والجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، بهدف تعزيز الشراكات العلمية وتوسيع الحراك التخصصي في مجال دراسات التراث.

واستهلت الندوة بكلمة مدير مركز تراث البصرة الشيخ مدرك الحسون، تلتها كلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الشيخ الدكتور محمود العيداني، وقدم معاون مدير المركز الشيخ ياسين اليوسف عرضا تعريفيًّا بمحاور المؤتمر وأهدافه ومنهجيته.

وتضمنت الندوة إلقاء ورقتين بحثيتين؛ الأولى قدمها الدكتور غضاء عرب بافراني من الجامعة الرضوية، بعنوان: (شعراء البصرة ومكانتهم في إثراء التراث الحسيني)، والثانية للدكتور جواد معين من حوزة خراسان وُسِمت بـ :(تجليات قرآنية وروايات في قصيدة الأشباه للمفجع البصري).

واختتمت الندوة التي شهدت حضور عدد من الأكاديميين والباحثين الذين طرحوا مداخلات مثمرة، بتقديم دروع التقدير وكتب الشكر للمشاركين؛ تثمينًا لجهودهم في دعم المسيرة البحثية.

ويقام المؤتمر تحت شعار: (تراث البصرة رافد حضاري وسراج قيم وأصالة)، في الخامس والسادس من تشرين الثاني لعام 2026.

