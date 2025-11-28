حماس: هدم الاحتلال 24 منزلا في مخيم جنين جريمة حرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عدّت حركة حماس في بيان ذلك تصعيداً خطيراً في سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد شعبنا، ومحاولاته تدمير المخيم وفرض التهجير القسري الدائم على سكانه، تنفيذاً لمخططات الضم وتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة.

ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له شعبنا في الضفة من عدوان شامل.

وأكدت ضرورة التحرك لفرض العقوبات الرادعة على حكومة الاحتلال الفاشية، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية شعبنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، الذي يواجه إبادة ممنهجة وشاملة.

