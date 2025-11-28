نشر أكثر من 200 ألف مقال بحثي في المرجع الإلكتروني للمعلوماتية + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة نشر أكثر من 200 ألف مقال بحثي في موقع المرجع الإلكتروني للمعلوماتية.

وقال مدير مركز المرجع الإلكتروني للمعلوماتية التابع للقسم، السيد محمد عبد الصاحب "عملنا على إحصاء المقالات العلمية البحثية التي رفعت على موقع المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، والتي تشمل دراسات وآراءً لكبار العلماء والباحثين مقتبسة من أمَّهات الكتب وفي مختلف المجالات العلمية".

وأضاف أنَّ "مجموع المواد المرفوعة على الموقع بلغ 200,191 مقالًا بحثيًّا، ضمن الإحصائية التي شملت جميع المحتويات المنشورة منذ افتتاح الموقع عام 2016م حتى عام 2025م".

وأوضح عبد الصاحب أن "موقع المرجع الإلكتروني للمعلوماتية يتميز بالشمولية والتنوع، إذ يقدم محتوى يمتد إلى المجالات العلمية والدينية والأدبية والاجتماعية، ما جعله واحدًا من أهم المنصات العلمية الرقمية".

لزيارة الموقع: اضغط هنا.

