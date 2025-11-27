الاحتلال يعتقل 600 امرأة فلسطينية خلال عامي الإبادة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أوضح مركز معلومات فلسطين “معطى” في تقرير له أن الاعتقالات شملت مداهمات ليلية واقتحامات للمنازل ونقلًا إلى مراكز تحقيق مختلفة، مشيرا إلى أن أكثر من 40 أسيرة وُجهت إليهن تهم تتعلق بما تصفه سلطات الاحتلال بـ”التحريض” على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد المركز أن العديد من هذه الحالات تتعلق بمنشورات شخصية.

كما أوضح “معطى” أن 48 أسيرة ما يزلن داخل السجون حتى الآن، بينهن طالبات جامعيات وأمهات وناشطات في العمل المجتمعي.

وينقل التقرير عن عائلات الأسيرات ومحاميهن شكاوى متكررة من ظروف احتجاز صعبة ونقص في الرعاية الصحية الأساسية.

وجرى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري، وهو الإجراء الذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد.

ويرى “معطى” أن هذا النوع من الاعتقال يعدّ أحد أبرز أدوات الضغط المستخدمة ضد النساء الفلسطينيات.

ويؤكد المركز أن استهداف النساء في عمليات الاعتقال يهدف إلى التأثير على البنية الاجتماعية الفلسطينية، إذ تلعب النساء دورًا محوريًا في رعاية الأسر ودعم المجتمع، ما يجعل تأثير الاعتقال مضاعفًا حين يطالهن.

