إنهاء اعمال تنصيب باب الإمام الجواد (عليه السلام) في العتبة العباسية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال رئيس قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة، السيد ناظم الغرابي إن ملاكات القسم أنهت أعمال تثبيت باب الإمام محمد الجواد في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليهما السلام) بعد اجراء الصيانة الدقيقة لأجزائه المصنوعة من خشب الساج البورمي الفاخر المستورد لضمان أعلى معايير الجودة والتحمل.

وأضاف أن "أعمال تثبيت الباب نُفذت بأياد عراقية ماهرة في القسم"، مشيرًا إلى أن "الباب يتميز بخصائص وأبعاد فنية دقيقة، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 3.82م، وعرضه 3.30م، وسمكه 31سم، فيما بلغت أبعاد الإطار المحيط بالباب 4.11م طولًا، و3.87م عرضًا".

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود القسم المتواصلة في صيانة التراث الإسلامي والحفاظ على المعالم التاريخية الأصيلة للعتبة المقدسة.

