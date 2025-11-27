الاحتلال يقتحم جنين ويقتلع أشجار زيتون في رام الله

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت مصادر محلية، إن قوات خاصة صهيونية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل تبعتها تعزيزات عسكرية إلى الحي الواقع في محيط مخيم جنين.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب بعد احتجازه، فيما نشرت فرق القناصة على أسطح المنازل وسط تحليق للطائرات المسيرة في سماء المدنية.

إلى ذلك اقتلعت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، أشجار زيتون في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتلعت خمس أشجار زيتون من أرضه الواقعة في منطقة المناطير.

وأشارت إلى أن هذه المرة السادسة التي يقوم بها الاحتلال باقتحام أرضه خلال شهرين وفي كل مرة يقتلع أشجار الزيتون والعنب، ويدمر البوابات والسياج حول الأرض، والخيمة التي ينصبها في أرضه.

