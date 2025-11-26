إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدرس إقالة كاتس وتعيين ساعر مكانه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس إقالة وزير الأمن، يسرائيل كاتس، من منصبه، وتعيين جدعون ساعر، الذي يشغل منصب وزير الخارجية، بدلاً منه.

ويأتي ما قالته الصحيفة وسط توتر في العلاقة بين كاتس ورئيس أركان "الجيش"، إيال زامير.

ولدى تعليقه على الوضع بين كاتس وزامير، وصف رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، ما يدور بأنّه "غباء، ويجب على رئيس الحكومة إنهاؤه"، معتبراً أنّ كاتس "قرر الدخول في مواجهة مع زامير والجيش".

وقال: "إسرائيل في 4 جبهات مفتوحة؛ الإيرانيون رمموا قدرتهم الصاروخية، لبنان جبهة متفجرة، هناك اشتباك في غزة، و الضفة متفجرة. وهذا هو الوقت الذي يقرّر فيه وزير الأمن الدخول في مواجهة مع رئيس الأركان والجيش".

وفي السياق، نقل إعلام إسرائيلي أنّ نتنياهو اجتمع، اليوم الثلاثاء، بكاتس وزامير، كلاً على حدة، في محاولة لتهدئة الخلاف العلني بينهما.

وبحسب ما أوردته تقارير سابقة، كان ينوي نتنياهو استدعاءهما إلى اجتماع، إلا أنّه اختار في النهاية مقابلة كاتس على انفراد أولاً، ثم زامير، على انفراد أيضاً.

ولاحقاً، استبعدت تقارير أن يتم عقد اجتماع ثلاثي بشأن هذه المسألة، وسط تكّهنات بأنّ كاتس "ربما رفض حضور اجتماع كهذا".

وكان كاتس وزامير قد تبادلا الانتقادات الاثنين، بعد أن أمر الأول بإعادة التحقيق في المراجعة الخارجية التي أجراها "الجيش" للتحقيقات الداخلية السابقة في الإخفاقات الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية في الهجوم الذي شنّته في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما قرّر كاتس تجميد التعيينات في مناصب رفيعة في "الجيش" مدة 30 يوماً، ما دفع زامير إلى اتهامه بـ"التدخل السياسي والإضرار بجاهزية الجيش".