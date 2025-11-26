وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى باريس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بعد مشاركة ر الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي في الاجتماع السنوي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، هولندا، غادر وزير الخارجية سيد عباس عراقجي صباح اليوم إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي والتباحث معه.

.......

انتهى/ 278