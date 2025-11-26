قناة الكوثر الفضائية تقيم الدورة التاسعة عشرة للمسابقة القرآنية التلفزيونية خلال شهر رمضان المقبل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تقيم قناة الكوثر الفضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدورة التاسعة عشرة للمسابقة القرآنية التلفزيونية "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا" خلال شهر رمضان المقبل.

وتتكون المسابقة القرآنية من مراحل ثلاث؛ هي:

1- تسجيل الراغبين بالمشاركة في المسابقة خلال الفترة من العشرين من شهر جمادى الأولى (ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام) والمصادف للحادي عشر من ديسمبر / كانون الأول القادم إلى الثالث عشر من رجب المرجب (ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي ابن طالب عليه السلام) المصادف للثالث من ینایر / كانون الثاني من العام القادم، وذلك عبر النافذة (http://www.alkawthartv.ir) على موقع فضائية الكوثر وكذلك عبر شبكتي الواتساب والتلغرام وبالرقم (00989108994025).



2- يتحتم على الراغبين بالمشاركة في المسابقة إرسال تلاوة صوتية أو مرئية بواحدة من المقاطع الآتية: (من الآية 107 إلى الآية 109 من سورة يونس) أو (من الآية 114 إلى الآية 117 من سورة هود) أو (من الآية 26 إلى الآية 29 من سورة الرعد)، على أن تتراوح مدة التلاوة بين في حدود ثلاث دقائق.



3- يتم إبلاغ ستة وتسعين من المتفوقين في التقييم الأولي قبل شهر رمضان المبارك بتأهلهم للمرحلة التالية من المسابقة، مع تزويدهم بقرَعهم المختارة ليرسلوا تلاواتهم إلى المسابقة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من موعد الإبلاغ.



4- يتعين على المتسابقين الستة والتسعين أن يكونوا (وحسب تنسيق مسبق من قبل فريق العمل الخاص بالبرنامج) حاضرين عبر الإسكايب أثناء بث تلاواتهم خلال الشهر الفضيل.



5- يتأهل من هذه المجموعة أربعة وعشرون قارئاً إلى مرحلة نصف النهائي (إثنان من بلد واحد كحد أقصى، على أن يكون هذان القارئان صاحبي أعلى درجة بين مواطنيهم)، بالإضافة إلى قارئ آخر يختاره المشاهدون إلى نصف النهائي ، فيما يتأهل أفضل خمسة قراء من خمسة بلدان مختلفة للتنافس في مرحلة النهائي التي ستجري ليلة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى. هذا ويتعين على كل مشارك (ممن تجاوز عمره السبعة عشر عاماً) أن يكتب اسمه بالكامل مع اسم بلده وعمره بالإضافة إلى رقم الهاتف عند التسجيل، وكذلك إرسال التلاوة مع كتابة المقطع الذي اختاره أسفل التلاوة.

