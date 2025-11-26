العتبة العلوية تنظم اجتماعا واسعا لدراسة الخطط والفعاليات والبرامج للعام المقبل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ترأَّس الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة الخادم السيد عيسى الخرسان اجتماعًا موسعًا بحضور نائب الأمين العامّ وأعضاء مجلس الإدارة، إضافةً إلى جميع رؤساء الأقسام داخل العتبة المقدّسة وذلك لمناقشة عملية الإعداد والتخطيط لخطة عام 2026، ومع اقتراب نهاية العام الحالي.

طرح الخطط والفعاليات والبرامج والمشاريع

وقال رئيس مركز نَظْم للتخطيط والتطوير الخادم وسام إسكندر للمركز الخبري: "شهد الاجتماع طرح جميع الخطط والمشاريع والفعاليات الخاصة بمختلف المناسبات للعام المقبل إذ ستشارك جميع الأقسام في تنفيذ الخطة، فيما سيتولى مركز نظم التخطيط والدراسات عملية إعداد وتنظيم الخطة العامة".

عملية الإعداد والتخطيط

وأشار إسكندر إلى أنّ العتبة العلويّة المقدّسة باشرت عملية الإعداد والتخطيط لخطة عام 2026، ومع اقتراب نهاية العام الحالي وتم إشعار جميع الأقسام بضرورة البدء بصياغة خططهم التفصيلية للعام المقبل، تمهيدًا لوضع رؤية استراتيجية متكاملة للأعوام القادمة.

المصادقة على الخطّة

وأضاف: "تمَّ خلال الجلسة أيضًا وضع المسارات والخطط والبرامج بشكل اولي، و ذلك من أجل التمهيد لكتابتها بشكل نهائي والمصادقة عليها، والإعلان عن انطلاق مراحل التنفيذ، إذ سجل المجتمعون مجموعة من الملاحظات التطويرية التي من شأنها الارتقاء بحجم وجودة ما يتم تنفيذه من الرؤية الاستراتيجية لمختلف المشاريع والأعمال ".

جاهزية الأقسام

وقد أكَّد الخادم وسام إسكندر أهمية هذا الاجتماع يأتي في تعزيز جاهزية الأقسام وتحقيق التنسيق العالي لضمان نجاح البرامج والمشاريع والفعاليات المقبلة.

