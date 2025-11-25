"حماس": عمليات الملاحقة والاغتيال بحق المقاومين دليل على حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشار شديد إلى أن الحركة تنعى سلطان نضال عبد العزيز من قرية باقة الحطب، الذي قُتل خلال اشتباك مسلح في قرية مركة، وهو المنفذ المزعوم لعملية "الشاكوش" قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وأكد أن "نماذج المقاومين ستظل حاضرة، وهي التي تشكل مسارا للشعب الفلسطيني في الثبات والتحدي ومواجهة الاحتلال".

وأضاف أن "الاحتلال لن يستطيع فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني مهما استمر في استخدام القوة المفرطة والاغتيال والاعتقال لتحقيق أهدافه المتعلقة بالضم والتهجير".

وشدد القيادي على أن "دماء الشهداء ستظل حافزًا لمسيرة الصمود والمواجهة"، مؤكدا أن "المقاومة ماضية بعزم وإرادة لن تنكسر أمام ما وصفه بآلة القتل الإسرائيلية، حتى نيل الحقوق والحرية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال فلسطيني يطارده منذ العام الماضي، بعد قتله مستوطنا بواسطة مطرقة، عقب محاصرته في منزل في قرية مركة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن "الهيئة العامة للشؤون المدينة أبلغتها باستشهاد الشاب سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص الاحتلال في مركة جنوب جنين، واحتجاز جثمانه".