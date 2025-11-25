تقديم 30 ألف وجبة طعام لزائري مرقد أمير المؤمنين (ع) في ذكرى شهادة الزهراء (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شهِدَت مدينة النجف الأشرف توافدًا كبيرًا لجموع المؤمنين من مختلف المحافظات العراقية لإحياء ذكرى الشهادة الثالثة للصدّيقة الطاهرة فاطمةَ الزهراءِ (عليها السلام). وقد قصد الزائرون مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) لتجديد الولاء واستذكار ما جرى على أهل بيت النبوّة بعد رحيل الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم).

وفي سياق الخدمات المقدمة للزائرين، أوضح معاون مسؤول قسم المضيف، الخادم مقداد الخرسان، أنَّ مضيف العتبة العلويّة قدّم خلال ليلة الاستشهاد ويومها نحو 30 ألف وجبة ضمن الوجبات الثلاث، مبيِّنًا أنَّ ذلك جاء لتلبية احتياجات الزائرين الوافدين من مختلف المحافظات.

كما استنفرت أقسام العتبة العلويّة المقدّسة جهودها الخدمية والتنظيمية، إذ توفرت أماكن مخصَّصة لراحة الزائرين، وتمَّ تأمين المسارات الخاصّة بانسيابية مواكب العزاء ومسير المعزّين، إضافةً إلى انتشار المفارز الطبية لتقديم الخدمات العلاجية والطارئة.

وقدَّم المشاركون في مجالس العزاء مواساتهم لأمير المؤمنين (عليه السلام) بذكرى استشهاد البضعة الطاهرة (صلوات الله عليها)، مستذكرين مظلومية أهل البيت (عليهم السلام) وما تعرّضوا له بعد رحيل النبي الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلم).

