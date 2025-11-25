ارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية إلى 69 ألفا و775 شهيداً

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان إحصائي يومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة، 17 شهيدا بينهم 3 شهداء جدد و14 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و16 مصاباً.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بقصف أماكن مدنية في مختلف مناطق القطاع فضلا عن إطلاق الرصاص نحو المدنيين.

وأفاد بيان الصحة، بأن جيش الاحتلال قتلت منذ 11 أكتوبر الماضي، 345 فلسطينيا وأصابت 889 آخرين، ضمن خروقاتها للاتفاق.

وأكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.

وإلى جانب الخروقات المتكررة، تتنصل سلطات الاحتلال من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها إدخال مئات من الآليات الثقيلة اللازمة لرفع أطنان الركام لانتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحت الأنقاض.

في الوقت ذاته، يسابق الاحتلال الوقت لانتشال جثامين أسراها المتبقية بغزة حيث سمحت في هذا الإطار بدخول معدات محدودة لإنجاز المهمة، فيما تهيم عائلات المفقودين الفلسطينيين على وجوههم لمعرفة مصير أبنائهم، دون أن يجدوا صدى لنداءاتهم.

ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجود نحو 9500 فلسطيني مفقودين إما تحت الأنقاض، أو لا يزال مصيرهم مجهولا جراء الإبادة الإسرائيلية.

