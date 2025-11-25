انهيار جزئي لجدار الفصل العنصري جنوبي الضفة الغربية 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نقل شهود عيان، بأن السيول الناتجة عن أمطار جراء منخفض جوي تشهده المنطقة أدت إلى انهيار جزء من جدار الفصل جنوبي الخليل.

فيما أظهر مقطع مصور تدميرا كاملا لجزء من الجدار المشيد من الخرسانة.

بسبب المنخفض الجوي والأمطار الكثيفة التي تضرب مناطق من فلسطين المحتلة، سقط جزء من جدار الفصل العنصري الاحتلالي بالقرب من الخليل نتيجة السيول والفيضانات.

وجدار الفصل أقامته سلطات الاحتلال تحت ذرائع أمنية للفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وبدأت تشييده عام 2002، فيما اتخذت محكمة العدل الدولية في 2004 قرارا استشاريا يقضي بإدانته وتجريمه.

وتزعم سلطات الاحتلال أن الهدف من تشييد الجدار هو منع دخول الفلسطينيين إلى أراضيها أو إلى المستوطنات القريبة، في حين يرى الفلسطينيون أن الجدار يهدف إلى خنق حياتهم اليومية وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت في يوليو/تموز 2004 بعدم قانونية جدار العزل هذا، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وتعويض المتضررين، داعية الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الناجم عنه.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن جيش الاحتلال بدأ بمعالجة المشكلة، فيما تقوم “إدارة الحدود بتقييم الأضرار والإجراءات اللازمة لإصلاح الجدار”.

وأضافت: “صدرت تعليمات للجيش بتوفير تدابير أمنية عند المقطع المنهار لمنع التسلل عبر الفتحة التي أُنشئت”.

من جهة ثانية، تسببت الانهيارات والانزلاقات الأرضية في تعطيل الحركة على طرق رئيسية وفرعية غرب رام الله وسط الضفة الغربية. كما تسببت في تضرر عدة مركبات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال خبير الأرصاد الجوية قصي الحلايقة إن الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات قليلة في مناطق واسعة.

