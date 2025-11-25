الحرس الثوري يعتقل مجموعة ارهابية في محافظة سيستان وبلوشستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية في سيستان وبلوشستان، وعُثر على حزامين ناسفين بحوزتهم.

وأصدرت العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني بيانًا أعلنت فيه اعتقال اعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان، واكتشاف حزامين ناسفين في المنطقة الجنوبية الشرقية.

استمرارًا للمناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجح مقاتلو هذا المقر، بفضل الله تعالى، وبفضل السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، في تنفيذ عملية استخباراتية، وتحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها، والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.

