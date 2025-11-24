جماهير غفيرة تشيع جثامين 100 شهيد مجهول الهوية في العاصمة الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شيّعت العاصمة طهران، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، جثامين مئة شهيد مجهول الهوية من ضحايا الحرب الإيرانية-العراقية.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام جامعة طهران بمشاركة حشود واسعة، وافتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن تتجه المواكب نحو “معراج الشهداء”.

وألقى قائد الشرطة الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، كلمة خلال المراسم. وبعد الخطاب، شارك المشيّعون في مراسم العزاء واستذكار مصائب أهل البيت (ع)، فيما اصطف المواطنون إلى جانب النعوش مردّدين الأدعية، ومتباركين بلمس الكوفيات والسبحات الموضوعة على التوابيت.

ومثل أغلب التجمعات الشعبية في إيران منذ 3 يناير 2020، برزت صور الشهيد قاسم سليماني، إلى جانب صور عدد من الشهداء الآخرين، بينهم ضحايا الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

وبالتزامن مع مراسم طهران، جرى تشييع جثامين 200 شهيد مجهول الهوية آخرين في مدن مختلفة بمختلف أنحاء البلاد.

....................

انتهى / 323