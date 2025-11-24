العتبة العلويّة المقدّسة تواصل جهودها لنشر الثقافة القرآنية عبر برامج علمية في محافظات العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّمت دار القرآن الكريم التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة ندوة قرآنية علمية تناولت موضوع الإنفاق في القرآن الكريم وكيفية تحقيق التوازن بين مفاهيم العبادة ومتطلّبات التنمية المجتمعية، وذلك بمشاركة مديري عدد من المؤسسات القرآنية في محافظة المثنى.

وقال الخادم محمد فخر الدين للمركز الخبري: "تأتي هذه الفعالية ضمن برامج الدار الهادفة إلى نشر الوعي القرآني وتعزيز الثقافة الإسلامية الأصيلة في المجتمع. شهدت محافظة المثنى إقامة محاضرتين؛ الأولى في جامعة الإمام الصادق (ع) وتمحورت حول مفهوم المعجزة القرآنية وشروطها وأثرها في تصديق الأنبياء"، وأضاف: "فيما احتضنت دار القرآن الكريم في قضاء المجد المحاضرة الثانية التي تناولت الانفاق في القرآن وأنواعه الواجبة والمستحبة، ودوره في بناء الفرد والمجتمع".

من جانبه، أعرب نبيل الزيادي، مدير دار القرآن الكريم في قضاء المجد، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العتبة العلويّة المقدّسة في إنجاح الندوة، مؤكدًا أنّ الحاضرين استفادوا من الطروحات العلمية والخطط التطويرية التي قدمت، مشيرا إلى الحرص على استمرار مثل هذه النشاطات التي تعزز الوعي القرآني لدى مختلف الشرائح.

وتواصل دار القرآن الكريم في العتبة العلويّة المقدّسة برنامج الندوات القرآنية في أربع عشرة محافظة عراقية شملت نينوى وكركوك والبصرة وديالى وذي قار وصلاح الدين وبغداد وواسط والديوانية والمثنى، إلى جانب محافظات أخرى، بمشاركة نخبة من أساتذة الحوزة العلمية والمتخصّصين، بما يعكس حرص العتبة المقدّسة على نشر الوعي القرآني والمعرفي في مختلف ربوع البلاد.

