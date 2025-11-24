برعاية العتبة العلوية إقامة ندوة تثقيفية للمقبلين على الزواج تحت عنوان (مودة ورحمة)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ، أقام قسم الشؤون الدينية ندوة تثقيفية وتوعوية خاصة بالمقبلين على الزواج ، شارك فيها المئات من الراغبين بعقد قرانهم والتشرّف بزيارة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام).

وقال رئيس قسم الشؤون الدينية الخادم الشيخ كرار الخفاجي في تصريح للمركز الخبري: "إنَّ هذه الندوة جاءت ضمن برامج القسم الهادفة إلى بناء أسرة متماسكة وفق الضوابط الدينية"، مبينًا أنَّ عنوان الندوة "مودّة ورحمة" يعكس الهدف الأساس منها، وهو تعزيز روح المحبة والثقافة الزوجية بين الشريكين.

وأضاف: "إنَّ الندوة تضمّنت محاور توعوية في أسس الحياة الزوجية، وبيان المسؤوليات المشتركة، وأهمية الانتماء القيمي والأخلاقي في تكوين مجتمع متكامل ينعم بالاستقرار والسعادة".

وتسعى العتبة العلويّة المقدّسة دائمًا إلى الاهتمام بالشباب وتثقيفهم دينيًا من أجل بناء أسرة ناجحة مستلهمة من سيرة أهل البيت (عليهم السلام) ونهجهم البنّاء في المجتمع.

