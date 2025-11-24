العتبة العلويّة المقدّسة تشارك في المؤتمر الدوليّ الخاصّ باستذكار العلّامة اليزدي في شيراز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك وفد رسمي من العتبة العلويّة المقدّسة في المؤتمر الدوليّ الذي أقيم في جامعة شيراز الإيرانية والخاصّ باستذكار العلّامة الشيخ عبد الله اليزدي.

وأقيم المؤتمر الدوليّ الموسوم بـ: «مكانة شيراز في ازدهار العلوم العقلية في إيران : التراث العلمي للعلّامة عبد الله اليزدي أنموذجًا»، وحضره ممثلًا عن العتبة العلويّة المقدّسة الدكتور عبد الهادي الإبراهيمي من شعبة الخزانة والمتحف العلويّ ، والشيخ سعد العابدي من المجمع العلويّ للبحوث والدراسات الإسلامية، كما شهد المؤتمر حضور وفود رسمية ونخبة من العلماء والباحثين.

وألقى الخادم الدكتور عبد الهادي الإبراهيمي كلمة الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة في حفل الافتتاح ، أكّد فيها أنَّ علوم أهل البيت (عليهم السلام) ومعارفهم قد ارتبطت بهم في حياتهم وبمراقدهم الطاهرة بعد استشهادهم، الأمر الذي يجعل مسؤولية حفظ هذا الإرث العظيم ونقله إلى الأجيال مسؤولية كبرى تقع على عاتق خَدَم العتبات المقدّسة ومتولّيها، لما يمثله هذا التراث من غذاء للعقول ، وجلاء للقلوب ، ورافد تربوي يرسّخ سيرة أهل البيت وفكرهم (صلوات الله عليهم).

وشارك قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة ببحثين علميين لكل من الشيخ سعد العابدي، والدكتور عبد الهادي الإبراهيمي. كما قدَّم الوفد مجموعة قيمة من إصدارات العتبة العلويّة المقدّسة إلى المكتبة المركزية في جامعة شيراز دعمًا للحركة العلمية والبحثية فيها.

