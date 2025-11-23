كشف معلومات عن 10 صهاينة يعملون في قطاع الصناعات الجوية والفضائية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدرت المجموعة في 22 نوفمبر 2025 بياناً أعلنت فيه أنها كشفت قائمة من «العاملين البارزين» في قطاعات الصناعات الدفاعية والجوية والفضائية والتقنية في الكيان الصهيوني، ووضعتهم ضمن «الأهداف التي تتابعها».

وذكرت المجموعة أنّ مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار رُصدت مقابل أي معلومات «موثوقة» عن أماكن وجود الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة، كما عرضتها في البيان.

الأسماء كما وردت في القائمة:

شيمي أوفاديا (Shimi Ovadya)

ران نافه (Ran Naveh)

شالِف ياردِن (Shalev Yarden)

يعقوب ناثان (Jacob Nathan)

إيليا بليتسكي (Ilya Belitsky)

غيرشون (غيرشي) بن آريه (Gershon “Gershy” Ben-Arie)

إفياتار تشابنيك (Evyatar Chapnik)

أفيخاي سيمخون (Avichai Simchon)

أمير يانكو (Amir Ianko)

