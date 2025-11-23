العتبة العباسية تنفذ أعمال غسل محيط صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وتنظيفه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يواصل قسم الشؤون الخدمية في العتبة العباسية المقدسة أعمال غسل محيط صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وتنظيفه.

وشملت الأعمال التي أجرتها ملاكات شعبة النظافة التابعة للقسم تنظيف الشوارع والأرصفة المحيطة بالصحن الشريف وغسلها بعناية.

وتأتي الأعمال ضمن خطة القسم والأنشطة الدورية التي ينفذها، إذ يستنفر فيها جهود ملاكاته للحفاظ على نظافة الشوارع المؤدية إلى العتبة المقدسة، وإظهارها بالمستوى اللائق بمكانتها وزائريها.

وتحرص ملاكات القسم على إنجاز الأعمال من دون التأثير على انسيابية حركة الزائرين أو العجلات في محيط المرقد المطهر.

........

انتهى/ 278