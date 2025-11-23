العتبة العباسية المقدسة تواصل تنظيم جلساته القرآنية والحوارية في النجف والمثنى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ واصل المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة تنظيم جلساته القرآنية والحوارية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى.

وأقام معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع، الجلسة الثالثة من جلساته الحوارية الأسبوعية في جامعة الفرات الأوسط/ النجف الأشرف ضمن البرنامج القرآني في الجامعات العراقية بدورته السادسة للعام الدراسي 2025-2026.

وقال مسؤول وحدة النشاطات القرآنية في المعهد، السيد الفضل عباس: إنّ "الجلسة شهدت حضور 100 طالب، واستُهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت قارئ المعهد علي الزبيدي، أعقبتها محاضرة توعوية ألقاها الشيخ أسعد النوفلي، استعرضت الوصية الثالثة من وصايا المرجعية الدينية العليا للشباب".

وبيّن أنّ "الوصية الثالثة تدعو إلى إتقان المهنة والاجتهاد في التخصّص لما فيه من بركة ونفع للنفس والمجتمع، وتحذر من البطالة واللهو، وتؤكد ضرورة العمل بعلم وخبرة، والالتزام بأخلاق المهنة والصدق والأمانة، والابتعاد عن المال الحرام".

