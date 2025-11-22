وزير إسرائيلي: لا حاجة لإقامة دولة للفلسطينيين لأنهم أغلبية بالأردن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الجمعة، عن كوهين قوله في مقابلة مع القناة 14: "الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى إقامة دولة، لأن الأردن يضم أغلبية فلسطينية".

وأضاف: "لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا ننوي إنشاء حماسستان (دولة تحكمها حماس) أخرى (بعد غزة التي تحكمها الحركة منذ 2007)"، وفق تعبيره.

وتابع: "هناك بالفعل دولة ذات أغلبية فلسطينية، وهذه الدولة هي الأردن، لن نعرض دولة إسرائيل للخطر"، وفق تعبيره.

من جانبه، أدانت خارجية الأردن الأربعاء الماضي تصريحات مماثلة لكوهين، واصفة إياها بـ"التصريحات العنصرية التحريضية التي أطلقها كوهين حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية".

واعتبرت في بيان لها أنها "محاولة بائسة للترويج لأوهام لن تنال من الأردن، ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مرارا رفضها إقامة دولة فلسطينية، كان أحدثها خلال الأسبوع الأخير في أعقاب اعتماد قرار أممي بأغلبية 164 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

ويؤكد القرار الأممي على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض".

وفي 23 سبتمبر الماضي، اعتمد مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا "إعلان نيويورك"، والذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين.

ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".