استئناف عمليات القتل المستهدفة في باكستان: إرهابيو جبهة الصحابة يقتلون رجلاً شيعيًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ إن استئناف عمليات القتل المستهدفة للشيعة في كراتشي أمرٌ مُقلقٌ للغاية.

ففي غضون الأيام العشرة الماضية فقط، استُشهد ثلاثة شبان شيعة أبرياء في مواقع مختلفة، مما أثار قلقًا وخوفًا عميقين في أوساط الشيعة (الجعفرية).

الليلة الماضية، كان رجل الأعمال الشيعي شبير قاسم عائدًا إلى منزله من العمل عندما نصب له إرهابيون كمينًا وقتلوه على طريق رئيسي في المنطقة الحمراء - أمام بوابة كبار الشخصيات في مزار القائد.

تجدر الإشارة إلى أن شبير قاسم، صهر الشهيد آصف الكربلائي، قُتل برصاص إرهابيين يستقلون دراجات نارية وينتمون إلى جماعة "سباه الصحابة" المتطرفة المحظورة بالقرب من بوابة مزار القائد في نوميش تشورانجي.

خلال الشهرين الماضيين، استُهدف ثلاثة أفراد شيعة وقُتلوا في مناطق مختلفة من المدينة، ومع ذلك لم تُلقِ الأجهزة الأمنية القبض على أيٍّ من الجناة حتى الآن.