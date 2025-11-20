عراقجي يؤكد ان بلاده لن تقبل مطلقًا بمبدأ التخصیب الصفري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اکد وزیر الخارجیة الإيراني عباس عراقجي، ان ايران لن تقبل مطلقًا بمبدأ التخصیب الصفري، مشددا على ان الجمهورية الاسلامية تعتبر أي اتفاق یستهدف الوصول بنسبة التخصیب إلى الصفر خیانة، ولن ترضخ له على الإطلاق.

وكتب وزیر الخارجیة الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على صفحته في الشبكات الاجتماعي: لن نقبل مطلقًا بمبدأ التخصیب الصفري، لأن هذا الأمر أصبح جزءًا من الكرامة والفخر الوطني، ودفعنا ثمنه تضحیات مادية ومعنویة كبیرة، وقدمنا فی سبیله عددًا من شهداء البرنامج النووي.

واكد وزیر الخارجیة الإيراني: نعتبر أي اتفاق یستهدف الوصول بنسبة التخصیب إلى الصفر خیانة، ولن نرضخ له على الإطلاق.

واضاف عراقجي: في إطار التعامل مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، لیس لدینا ما نبحثه بشأن المنشآت النوویة التي تعرضت للقصف، وسنواصل التعاون فقط حول المنشآت غیر المستهدفة، وذلك وفقًا للوائح الوكالة.

