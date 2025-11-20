بلدة شعث اللبنانية تحيي ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) مؤكدة نهج المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت هيئة الشهداء، في بلدة شعث البقاعية، مجلس عزاء إحياءً لذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)، بحضور حشدٍ من المؤمنين والمحبّين.

تحدّث في المناسبة مسؤول قسم الأنشطة والتبليغ سماحة الشيخ تامر حمزة، فرأى أنّ الإمام علي (ع) حين أراد أن يقدّم مهر الزهراء (ع) باع درعه ولم يبع سيفه، مؤكّدًا أنّ المقاومة اليوم أيضًا لا تبيع سلاحها ولا تتخلّى عنه، اقتداءً بأمير المؤمنين (ع).

واختُتم الإحياء مع الرادود يحيى عفارة الذي أدى مجموعة من اللطميات من وحي المناسبة.

