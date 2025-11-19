مأساة حافلة المدينة المنورة: رسالة تعزية من ممثل المرشد الأعلى الإيراني في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعرب حجة الإسلام والمسلمين، عبد المجيد حكيم إلهي، ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الهند، عن عميق حزنه لحادث الحافلة المأساوي الذي وقع أثناء توجه الحجاج الهنود من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وقد فقد العديد من الحجاج الهنود أرواحهم في هذا الحادث الأليم. وقدّم تعازيه الحارة لأسر الشهداء وللشعب الهندي أجمع. وأصدر بيان التعزية التالي: بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرَاً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ كَتَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" (النساء: ١٠٠). ببالغ الحزن والألم، تلقيتُ نبأ استشهاد عدد من حجاج بيت الله الحرام الهنود في حادث سير مروع أثناء توجههم إلى المدينة المنورة. إن هذه المأساة مؤلمة للغاية وملأت قلوبنا بالحزن والأسى.

في هذه المناسبة الأليمة، أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لشعب الهند، ولأسر الضحايا، ولذويهم، وللعلماء الأجلاء، وللأمة الإسلامية جمعاء، ولجميع محبي الحج الإبراهيمي. أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

عبد المجيد حكيم إلهي ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الهند