مشاكل تقنية في بوابة أميد تعطل عملية التسجيل في هيئة الأوقاف الشيعية الهندیة مع اقتراب الموعد النهائي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعرب مجلس الأوقاف الشيعية في ولاية أوتار براديش عن قلقه البالغ إزاء استمرار مشاكل تسجيل عقارات الوقف على بوابة "أوميد" الحكومية. ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 5 ديسمبر، أفاد المجلس أن البوابة تسير ببطء شديد، مما يجعل العملية غير قابلة للإكمال في الوقت المحدد. يشرف مجلس الأوقاف الشيعية على أكثر من 8000 عقار وقفي في جميع أنحاء ولاية أوتار براديش. ومع ذلك، يقول المسؤولون إنه لم يتم تسجيل سوى حوالي 800 عقار على البوابة حتى الآن، مما يترك ما يقرب من 90% من التسجيلات معلقة. صرح رئيس مجلس الأوقاف الشيعية، علي زيدي، بأن الوضع خطير للغاية بالنسبة للمجتمع المسلم. وأضاف: "تزور فرقنا المناطق يوميًا وتعقد ورش عمل، لكن البوابة لا تدعم العمل. نريد تسجيل كل عقار وقفي بشكل صحيح، لكن الوقت الممنوح لنا غير كافٍ". وأضاف زيدي أنه على الرغم من عمل الموظفين بشكل مستمر، إلا أن العدد الكبير من العقارات وبطء سرعة البوابة يجعلان تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل. قال: "موعد الخامس من ديسمبر قصير جدًا. يجب تمديده عامًا واحدًا على الأقل حتى نتمكن من إنجاز العمل دون ضغوط".

يُعدّ العطل الفني للبوابة أحد أهم أسباب هذا التباطؤ. وصرح زيشان رضوي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوقاف الشيعية، بأن البوابة غالبًا ما تتجمد أو تستغرق وقتًا طويلاً في التحميل. وقال: "بوابة أميد تعمل ببطء شديد. لا يتم تسجيل سوى عقارين أو ثلاثة عقارات يوميًا. في بعض الأيام، نصل إلى أربعة عقارات، ولكن ليس أكثر". وأوضح رضوي أيضًا أن بعض عقارات الوقف القديمة لا تحتوي على وثائق متولي كاملة، مما يزيد من التأخير. وأضاف: "في العديد من المناطق، تظهر مشاكل على المستوى المحلي، والوثائق مفقودة. يستغرق إصلاح هذه المشاكل وقتًا. حتى عندما تكون الأوراق جاهزة، لا تقبل البوابة الإدخالات بسرعة". وأكد أن الموظفين يعملون ليلًا نهارًا لتحميل أكبر عدد ممكن من العقارات قبل الموعد النهائي. وقال رضوي: "يبذل فريقنا قصارى جهده، لكن المشاكل الفنية تُبطئ كل شيء. إذا مُدد الموعد النهائي، فسنتمكن من تسجيل جميع العقارات بشكل صحيح".