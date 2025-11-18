زوجة الشيخ الزكزاكي تدعو للمقاومة في ذكرى السيدة فاطمة الزهراء (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمت في طهران يوم الاثنين مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)، حيث ألقت كلمة رئيسية السيدة زينت الدين إبراهيم، زوجة الشيخ إبراهيم زكزكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا. نُظم هذا الحدث، الذي استضافته جامعة شاهد وحضره علماء وطلاب حوزة وأكاديميون، بدعم من قاعدة البصيرة في نيجيريا ومجموعة من الطلاب المتأثرين بتعاليم الشيخ زكزكي.

بدأ البرنامج بتلاوة القرآن الكريم، تلتها زيارة عاشوراء، ودعاء التوسل، وزيارة السيدة الزهراء (س)، ومرثيات في رثاء أهل البيت (عليهم السلام). وأكدت السيدة زينت، المعروفة على نطاق واسع باسم "أم الشهداء" لفقدانها ستة أطفال في النضال، في كلمتها على الأهمية الروحية والسياسية لتذكر الظلم الذي واجهته السيدة فاطمة (عليها السلام). وأكدت أن الحداد يجب أن يقترن بالالتزام بالمبادئ التي دافعت عنها هذه السيدة النبيلة.

قالت: "لا يكفي الحزن على مصائب السيدة الزهراء (عليها السلام)، بل المهم هو الدفاع عن الحق الذي ضحت بنفسها من أجله. من لا يحضر مجالس العزاء ويقاوم الظلم بشجاعة قد يكون له فضلٌ أكبر ممن يشارك في العزاء ويتحالف مع الظالمين". وأرجعت الأزمات الحالية التي تواجهها الأمة الإسلامية إلى الانحرافات التي حدثت بعد وفاة النبي (ص). وأشارت إلى أنه "لو كان الناس قد آمنوا بوصية النبي، لما كان العالم الإسلامي يعاني من هذه المصائب اليوم". ونفت السيدة زينات الادعاءات القائلة بأن السيدة الزهراء (س) سعت إلى السلطة الدنيوية، مؤكدةً أن موقفها كان امتثالاً لأمر الله وحده. وقالت: "المؤمن الذي يدرك أهمية القيادة لا يرغب في الحكم لمنفعة شخصية. لقد نهضت السيدة الزهراء (عليها السلام) تنفيذاً لوصية النبي، لا لمصالح دنيوية".

في كلمتها للطلاب الحاضرين، حثتهم على تكريس دراستهم لخدمة الإسلام تحت إشراف الشيخ الزكزكي. كما رفضت الدعوات لتجنب مواجهة الظلم. وتساءلت: "يقول البعض إنه ليس وقت النضال، وأن علينا نشر المذهب الشيعي فقط. ولكن ما معنى التشيع دون مقاومة الظلم والالتزام بأوامر الله؟". واختتمت السيدة زينات كلمتها معربةً عن ثقتها بمستقبل الإسلام في نيجيريا. وقالت: "سيترسخ هذا الدين في نيجيريا. لا قوة - لا أمريكا ولا إسرائيل ولا اليابان - تستطيع إيقافه". كما تضمن الحفل كلمات للشيخ محمد ساني ملفا وعبد الله أحمد فدية. وضم المشاركون طلابًا من حوزة قم وجامعات عدة. واختتم اللقاء بدعاء جماعي.