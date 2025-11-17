هؤلاء هم الفائزون بجوائز فلسطين للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن موقع "ميدل إيست مونيتور" في لندن عن الفائزين في الدورة الــ 14 من "جوائز فلسطين للكتاب" لعام 2025، التي تُمنح سنوياً لأبرز الكتب الصادرة بالإنجليزية حول فلسطين.

هكذا نال ناصر أبو رحمة جائزة الأعمال الأكاديمية عن كتابه "الزمن تحت الخرسانة"، فيما فاز حازم جمجوم بجائزة الترجمة عن ترجمته رواية "لا أحد يعرف زمرة دمه" لمايا أبو الحيات. وحصل يوسف الجمال على الجائزة الإبداعية عن تحريره كتاب "إذا كان لا بد لي من الموت" لرفعت العرعير، بينما نال محمد طربوش جائزة التاريخ الشفوي عن مذكراته "فلسطيني: منفىً مستحيل".

أما في فئة المذكرات، فقد فازت سارة عزيزة عن كتابها "النصف الأجوف"، كما مُنحت جائزة التأثير العالمي لغزة للكاتب الهندي، بانكاج ميشرا، عن كتابه "العالم بعد غزة".

واختتم الحفل بتكريم وليد الخالدي بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وتخلله كلمات لمدير MEMO داود عبد الله والطبيب غسان أبو ستة.