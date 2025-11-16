  1. الرئيسية
بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له

16 نوفمبر 2025 - 18:48
رمز الخبر: 1750996
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تدوينة يوم السبت، إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مدعيا أنه "مُختلق" ولا يوجد أساس تاريخي أو أثري أو واقعي يثبت ذلك.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أکد وزير الأمن القومي الإسرائيلي علی أن توافد المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل ليست شعبا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على الإرهاب والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان وخاصة من غزة المكان الذي نالوا فيه الحكم الذاتي.

وأفاد بن غفير بأن الحل الحقيقي الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس حالة إرهاب بالتأكيد، لأنها ستكون أساسا لاستمرار الإرهاب.

وذكر الوزير في تدوينته أن حزب "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية.

ودعا في منشوره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.

