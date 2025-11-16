بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أکد وزير الأمن القومي الإسرائيلي علی أن توافد المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل ليست شعبا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على الإرهاب والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان وخاصة من غزة المكان الذي نالوا فيه الحكم الذاتي.

وأفاد بن غفير بأن الحل الحقيقي الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس حالة إرهاب بالتأكيد، لأنها ستكون أساسا لاستمرار الإرهاب.

وذكر الوزير في تدوينته أن حزب "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية.

ودعا في منشوره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.