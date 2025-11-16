مصر تحدد 3 مهام رئيسية لقوات حفظ السلام في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال عبد العاطي، في لقاء مع قناة Habertürk التركية، إن مهمة القوة مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة المجال لبدء مرحلة إعادة الإعمار، وصولا إلى بلورة أفق سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة، كان عنصرا حاسما في تذليل العقبات التي واجهت جولات التفاوض السابقة لوقف إطلاق الحرب، مشددا على أهمية استمرار الدفع نحو تنفيذ جميع مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتا، تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة.

وأشار الوزير إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا أن القاهرة تستضيف حوارات الفصائل وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضي الفلسطينية.

وتحدث عبد العاطي عن تفاقم الأوضاع في السودان، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية التي تشهدها الفاشر تستوجب وقفا فوريا لإطلاق النار وانخراط الأطراف السودانية في عملية سياسية شاملة بملكية وطنية كاملة، بعيدا عن التدخلات الخارجية، بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

ولفت الوزير إلى الأولوية التي توليها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا، تأتي من خلال توحيد المؤسسات التنفيذية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وتمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها الكاملة، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، بما يضمن توحيد الإرادة الليبية وطيّ صفحة الانقسام، وذلك في إطار عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وحول العلاقات المصرية التركية أكد عبد العاطي، أنها تشهد تطورا ملموسا على مختلف المستويات، في ضوء الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، وتعزيز مسارات التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.