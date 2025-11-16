عبد العاطي يؤكد على خطوط مصر الحمراء بشأن تقسيم غزة ودور القوة الأممية في القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال الوزير المصري في تصريحات لصحيفة "La Repubblica" الإيطالية، إن قوة حفظ السلام المزمع نشرها في قطاع غزة، ستكتفي بالمراقبة، كما شدد على الرفض الكامل لتشييد إسرائيل مزيدا من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد عبد العاطي على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، منوها بأن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

واستعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وكان وزير الخارجية المصري قد شدد في تصريحات تلفزيونية قبل أيام، على أن القوة الدولية التي سيتم نشرها في قطاع غزة ستكون مهمتها الأساسية التثبت من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن المهم حاليا هو التركيز على ترسيخ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ومعالجة الأوضاع المأساوية على المستوى الإنساني والطبي.

وفي وقت سابق اليوم، بحث عبد العاطي مع نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.

ووفق بيان للخارجية المصرية، أكد الجانبان أهمية ضمان أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأشار الوزير المصري إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مسارا عمليا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.